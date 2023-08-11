На трассе М-5 проведут тотальные проверки из-за роста числа ДТП

Из-за роста интенсивности транспортного потока по сравнению с прошлым годом и увеличением количества аварий ГИБДД начинает сплошные проверки участников дорожного движения на федеральной трассе «М5-Урал» Москва Челябинск. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.

Уточняется, что проверки коснутся водителей и пассажиров. Особое внимание уделят соблюдению правил перевозки детей.

По данным Госавтоинспекции, причиной участившихся ДТП часто является превышение скорости, выезд на полосу встречного движения. Последствия аварий усугубляет игнорирование использования ремней безопасности.