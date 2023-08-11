Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На трассе М-5 проведут тотальные проверки из-за роста числа ДТП

Из-за роста интенсивности транспортного потока по сравнению с прошлым годом и увеличением количества аварий ГИБДД начинает сплошные проверки участников дорожного движения на федеральной трассе «М5-Урал» Москва Челябинск. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.

Уточняется, что проверки коснутся водителей и пассажиров. Особое внимание уделят соблюдению правил перевозки детей.

По данным Госавтоинспекции, причиной участившихся ДТП часто является превышение скорости, выезд на полосу встречного движения. Последствия аварий усугубляет игнорирование использования ремней безопасности.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...