«Уровень солнечной радиации на Кубани сопоставим с африканским континентом»

В Краснодарском крае в августе наблюдается высокий ультрафиолетовый индекс солнечного излучения. Чем это опасно и как защититься, «Ъ-Кубань» рассказала заместитель директора по лечебной части клиники «Евроонко» в Краснодаре Наталья Иванова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Иванова

Фото: предоставлено автором Наталья Иванова

Фото: предоставлено автором

«Краснодарский край относится к регионам, где из-за жаркого климата и обилия солнечных дней злокачественные новообразования кожи и меланома находятся на первом месте в структуре всех онкозаболеваний, составляя примерно 14% от их общего числа. По данным регионального Министерства здравоохранения, в год регистрируется свыше 3 тыс. новых случаев рака кожи и более 500 меланом. Основным фактором развития именно этих видов онкозаболеваний является гиперинсоляция, которой подвергаются кубанцы в течение всего года и особенно в летний период.

Большинство людей, изучая прогноз погоды, обращают внимание на температуру воздуха, тогда как большее значение для здоровья имеет ультрафиолетовый индекс (УФ-индекс). В течение практически всего августа, по сообщению Гидрометцентра РФ, в южных регионах России, в том числе на Кубани, этот показатель будет превышать опасную отметку – 8 и более баллов.

Информация об интенсивности солнечной радиации на определенные дни полезна не только жителям края, но и туристам, приехавшим отдыхать на черноморское побережье. По прогнозам регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, во второй половине лета на курортах Кубани отдохнут 4,5 млн туристов, а всего за сезон – около 9 млн. Важно, чтобы россияне уехали с моря не “пережаренные” на солнце, что впоследствии может обернуться раком кожи или меланомой, а для этого надо знать и соблюдать меры безопасности.

Также учитывать УФ-индекс необходимо работникам сельского хозяйства края, поскольку именно на середину августа приходится пик уборочной кампании и аграриям много времени приходится проводить в полях под палящими лучами солнца. Родителям школьников я советую быть особенно внимательными к своим детям и следить за тем, чтобы во время каникул они не находились в полуденный зной на улице.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) определяют глобальный солнечный УФ-индекс как простую меру уровня ультрафиолетовой радиации, достигающей поверхности Земли. Этот показатель предупреждает людей о необходимости защитных мер, когда они находятся под открытым солнцем. Чем выше значение УФ-индекса, тем больше потенциальный риск повреждения кожи и глаз, и тем меньше времени требуется, чтобы это произошло.

В мире принята единая система измерения УФ-индекса – это шкала от 0 до 11. От 0 до 2 – безопасный индекс, можно выходить на улицу и не защищать свое тело. От 3 до 11 – нужно защищать тело: от 3 до 8 – надевать светлую одежду из натуральных тканей, солнцезащитные очки и головной убор, от 8 до 11 – находиться в помещении от 11 до 16 часов. Метеорологи предупреждают, что именно в эти часы светит самое “опасное солнце”.

Интенсивность ультрафиолетового излучения зависит от региона. Чем ближе к экватору, тем УФ-индекс выше. Уровень солнечной радиации на Кубани сопоставим с африканским континентом и считается среди онкологов наиболее вредоносным. Ответом нашего организма на чрезмерное солнечное воздействие является загар и ожоги. В долгосрочной перспективе они могут стать фактором риска номер один для развития рака кожи – базальноклеточной и плоскоклеточной карцином и меланомы. При высоком УФ-индексе повреждения ДНК, приводящие к онкогенным мутациям, происходят в течение более короткого времени.

В дни “опасного солнца” я не рекомендую пить газированные напитки, злоупотреблять алкоголем, заниматься спортом в полдень, посещать солярий. Сегодня не составляет труда узнать индекс ультрафиолетовых лучей на каждый день. Сделайте это своей новой полезной привычкой, ведь это не сложнее, чем узнать прогноз погоды.

Еще одна полезная привычка для кубанцев и гостей края – регулярно, особенно в начале и в конце лета, проверять родинки и кожу, чтобы предотвратить или вовремя обнаружить наиболее распространенные на Кубани рак кожи и меланому. “Золотой стандарт” скрининга – обследование на инновационном видеодерматоскопе FotoFinder. Индивидуальный “паспорт кожи” необходим каждому жителю края, где солнце светит более 300 дней в году».

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