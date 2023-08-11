На проведение проекта «Атайсал» в Башкирии выделят до 3 млн рублей

Комитет по молодежной политике Учалов на аукционе 21 августа выберет подрядчика услуг по организации и проведению мероприятий по развитию молодежных башкирских землячеств «Атайсал», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3 млн руб., он будет оплачен из федерального, республиканского и городского бюджетов.

Мероприятие будет проходить с сентября по декабрь. В нем будут участвовать 500 человек. В рамках проекта будут проходить форумы «Молодежное землячество»: в сентябре — в Абзелиовском районе, в октябре — в Сибае, Бурзянском и Баймакском районах, в октябре — в Зианчуринском, Зилаирском и Хайбуллинском районах. Каждый форум продлится два дня. Также с сентября по декабрь в Уфе пройдут встречи глав администраций районов с молодежью и спортивные мероприятия. Исполнитель должен разработать программу мероприятий, оплатить услуги спикеров, обеспечить прием гостей, музыкальное сопровождение, проезд гостей туда и обратно, питание, проживание спикеров, гостей и участников.

Майя Иванова

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