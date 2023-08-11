В реконструкцию фермы в Башкирии вложат 739 млн рублей

Оренбургское ООО «А7 Менеджмент» планирует вложить в реконструкцию молочно-товарной фермы «Культабан» в Баймакском районе 739 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии. О проекте рассказал на «Инвестиционном часе» в правительстве республики директор и владелец компании Алексей Комаровских.

Средства направят на закупку нового оборудования и племенного скота. Планируется, что к 2027 году поголовье фермы достигнет 2 тыс. коров, а производство молока — 11,5 тыс. т в год.

Инвестору возместят часть затрат на строительство животноводческого корпуса и закупку племенного скота. Администрация Баймакского района поможет с оформлением дополнительных сельхозугодий.

В мае текущего года на инвестсабантуе «Зауралье» правительство региона, Сбербанк и «А7 Менеджмент» заключили соглашение о реализации нескольких проектов, в том числе модернизации фермы «Культабан».

ООО «А7 Менеджмент» зарегистрировано в 2017 году в Оренбурге. Компания занимается, в том числе, покупкой и продажей земельных участков. В 2022 году выручка составила 84,3 млн руб., чистая прибыль — 22,2 млн руб.

Майя Иванова

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