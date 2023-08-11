Два района Удмуртии ищут инвесторов для строительства туристических проектов

Игринский и Каракулинский районы Удмуртии ищут инвесторов для реализации проектов по строительству базы и курорта активного отдыха. Как рассказала во «ВКонтакте» руководитель агентства по туризму региона Юлия Бадаш, свои площадки районы представили на неделе инвестиционной привлекательности.
Фото: vk.com, Юлия Бадаш
«Турпоток в Удмуртии растет, а значит, нам нужны средства размещения — и не только в городах, но и в сельских поселениях, и на природе»,— рассказала госпожа Бадаш.
В частности, нет мест для размещения туристов в деревне Сеп в Игринском районе, где проживает 300 человек. При этом турпоток в населенном достигает 40 тыс. человек в год. Муниципалитет заинтересован в создании базы отдыха, площадка определена, а объем вложений — 30 млн руб.
Каракулинский район ищет инвестора для создания курорта активного отдыха на берегу Камы, где одновременно смогут отдыхать 100 человек. Объем инвестиций — от 20 млн руб.