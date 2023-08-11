Два района Удмуртии ищут инвесторов для строительства туристических проектов

Игринский и Каракулинский районы Удмуртии ищут инвесторов для реализации проектов по строительству базы и курорта активного отдыха. Как рассказала во «ВКонтакте» руководитель агентства по туризму региона Юлия Бадаш, свои площадки районы представили на неделе инвестиционной привлекательности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Юлия Бадаш Фото: vk.com, Юлия Бадаш

«Турпоток в Удмуртии растет, а значит, нам нужны средства размещения — и не только в городах, но и в сельских поселениях, и на природе»,— рассказала госпожа Бадаш.





В частности, нет мест для размещения туристов в деревне Сеп в Игринском районе, где проживает 300 человек. При этом турпоток в населенном достигает 40 тыс. человек в год. Муниципалитет заинтересован в создании базы отдыха, площадка определена, а объем вложений — 30 млн руб.

Каракулинский район ищет инвестора для создания курорта активного отдыха на берегу Камы, где одновременно смогут отдыхать 100 человек. Объем инвестиций — от 20 млн руб.