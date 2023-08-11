В Краснодаре началась реставрация исторического здания «Школы приказчиков»

В Краснодаре строители приступили к реализации проекта реставрации памятника истории и архитектуры «Школы приказчиков», находящейся на ул. Коммунаров,150. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«На объекте отреставрируют кирпичную кладку и архитектурный декор фасадов, воссоздадут их утраченные элементы. Восстановят конструкции и металлическое ограждение утраченного балкона. Также заменят диссонирующие козырьки над входами на соответствующие его подлинному архитектурному облику»,— цитирует пресс-служба администрации вице-губернатора Романа Лузинова.

Закончить все работы на объекте власти планируют до конца текущего года.

Здание было построено в начале XX века. Объект имеет два этажа и выполнен в стиле русского модерна. Школу открыли в 1913 году. Здесь обучали приказчиков, которые потом трудились в крупнейших торговых фирмах империи. В советские годы в здании разместили общеобразовательная школа. В наши дни здесь находится городской департамент образования и Краснодарский научно-методический центр.

Анастасия Назарова