Татарстанский «Ремдизель» создает беспилотный бронеавтомобиль для штурмовиков

Набережночелнинское предприятие «Ремдизель» намерено создать бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Беспилотник будет представлен в ходе форума «Армия», который пройдет в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.

Также там представят бронеавтомобиль «Титан» для спецназначения. Данный автомобиль обладает такими функциями, как подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых и зарядка радиостанций и квадрокоптеров, уточнили в пресс-службе предприятия.

"Ъ-Казань"