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Татарстанский «Ремдизель» создает беспилотный бронеавтомобиль для штурмовиков

Набережночелнинское предприятие «Ремдизель» намерено создать бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Беспилотник будет представлен в ходе форума «Армия», который пройдет в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.

Также там представят бронеавтомобиль «Титан» для спецназначения. Данный автомобиль обладает такими функциями, как подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых и зарядка радиостанций и квадрокоптеров, уточнили в пресс-службе предприятия.

"Ъ-Казань"

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