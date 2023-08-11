В Ярославской области на стены домов нанесут картины русских художников

В Ярославской области с 28 августа по 10 сентября пройдет фестиваль уличного искусства «Ярстритарт», сообщили в правительстве региона. Традиционно в рамках фестиваля художники рисуют на зданиях граффити и муралы. В 2023 году «Ярстритарт» пройдет в девятый раз, его темой станет русская живопись. Участники фестиваля представят собственные интерпретации работ известных русских художников. Кроме того, ряд работ будут посвящены Году педагога и наставника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ярстритарт» в 2023 году соберет около ста авторов, которые будут работать в Ярославле, Рыбинске и в других городах области.

Фестиваль финансируется по программе Росмолодежи «Регион для молодых». «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2022 году некоторые работы фестиваля вызвали критику градозащитников, так как были сделаны на памятниках архитектуры.

Антон Голицын