Директору техникума ограничили свободу из-за помощи в уклонении от мобилизации

Руководитель Осинского филиала Западно-Уральского горного техникума признана виновной в подделке справки об обучении для получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Как установило следствие и суд, в октябре прошлого года к руководителю техникума обратился местный житель с просьбой сделать справку, что его сын обучается в учебном заведении. Справка нужна была для предъявления в военкомат, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Руководитель филиала, используя подлинный бланк образовательного учреждения, внесла в него не соответствующие действительности ложные сведения о том, что молодой человек поступил в Западно-Уральский горный техникум на очно-заочную форму обучения, указала дату установочной сессии, заверила справку своей подписью и печатью. Затем передала эту справку отцу призывника. Таким образом, подсудимая подделала официальный документ и сбыла его.

Осинский районный суд Пермского края признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок три месяца. Однако вину свою в инкриминируемом деянии осужденная не признала, считая, что справка имеет информационный характер, не является официальным документом и не влечет каких-либо прав и обязанностей.

Не согласившись с решением суда, она и ее защитник подали апелляционные жалобы в Пермский краевой суд с просьбой отменить приговор в связи с отсутствием события преступления. Пермский краевой суд приговор Осинского районного суда оставил без изменения, жалобы — без удовлетворения.