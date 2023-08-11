В Челябинской области почти в два раза выросла выдача ипотеки

В первом полугодии 2023 года жители Челябинской области оформили более 26 тыс. ипотечных кредитов на сумму 65 млрд руб. Это почти в два раза больше по количеству и объему, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

На 1 июля общий объем задолженности по ипотеке в регионе составил 286 млрд руб., что на четверть больше, чем годом ранее. Средний размер жилищного кредита вырос на 290 тыс. руб., до 2,5 млн руб. Средневзвешенный срок ипотеки составляет 21 год 8 месяцев. Доля просроченной задолженности за год сократилась с 0,5% до 0,4%.

По словам заместителя управляющего Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Натальи Кузьминой, рост ипотечного кредитования продолжают поддерживать льготные программы. В Челябинской области повышенным спросом пользуется семейная ипотека. «Напомню, в этом году условия программы изменились в лучшую для заемщиков сторону: срок ее действия продлили до 1 июля 2024 года, а для семей с детьми-инвалидами, где воспитываются двое или более несовершеннолетних детей, – до 31 июля 2027 года», – комментирует Наталья Кузьмина.

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