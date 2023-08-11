«Трактор» уступил «Ак Барсу» на турнире в Казани

Челябинский «Трактор» в первом матче Кубка Taneco в Казани проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:4. В составе черно-белых голами отметились Михаил Горюнов-Рольгизер, Владимир Ткачев и Сергей Телегин. У хозяев отличились Кирилл Семенов, Александр Радулов (дубль) и Вадим Шипачев.

«Начали неплохо, было хорошее движение, нацеленность на ворота. Потом немного сбавили в движении, соперник перехватил инициативу. Хорошие моменты были. Над большинством не так много получилось поработать, но мысль понятна. Необходимо в исполнении и реализации добавить. Предсезонная подготовка – это этап, где необходимо проверить сочетания и наладить игру»,— прокомментировал матч главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует в начале сентября. «Трактор» первый матч сезона сыграет в гостях, его соперником будет тольяттинская «Лада». В прошлом сезоне челябинцы не смогли выйти в плей-офф, руководство клуба признало результаты неудовлетворительными и в апреле уволило почти весь тренерский штаб. Анвар Гатиятулин сохранил пост, его контракт действует до конца предстоящего сезона.