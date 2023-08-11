Жители Екатеринбурга на выходных смогут увидеть звездопад Персеиды

Жители Екатеринбурга смогут увидеть один из самых ярких звездопадов в году — звездопад Персеиды, пик которого придется на ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. По данным сервиса «Яндекс Погода», уральская столица вошла в число городов, где звездопад будет особенно хорошо видно, поскольку ожидается ясная погода без осадков.

«С Земли метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе. Интересно, что в пик метеорного потока Персеиды ожидается до 100 падающих метеоров в час. Лучше всего для на наблюдения такого красивого и необычного явления, как звездный дождь, выехать на природу, чтобы увидеть, как метеорный поток простирается по всему небу»,— отметил руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Звездопад также будет хорошо виден в Перми, Челябинску, Тюмени и Уфе.

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