В городе Обь задержали хакера за кражу криптовалюты более чем у тысячи человек

В Новосибирской области задержан местный житель за кражу криптовалюты. Как сообщает УФСБ по региону, хакер живет в городе Обь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Задержанный 1992 года рождения купил на закрытых интернет-ресурсах вредоносные программы, чтобы воровать пароли с ПК пользователей. С 2018 года при помощи вируса он украл криптовалюту более чем у тысячи человек.

Против мошенника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). По этой статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники УФСБ устанавливают дополнительные эпизоды хищения.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что системный администратор криптобиржи, зарегистрированной в Сингапуре компанией World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX), присвоил цифровую валюту собственника на сумму в 3,2 млрд руб. В ходе расследования дела житель Новосибирска был арестован. Украденную сумму хакер полностью возместил собственнику.

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Александр Киселев