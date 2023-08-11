Пять новосибирцев пойдут под суд за кражи из поездов

Мошковский райсуд рассмотрит дело пятерых новосибирцев, обвиняемых в кражах грузов на железной дороге. Действуя группой, они похищали из железнодорожных контейнеров бытовую технику, строительные материалы, кондитерские изделия и другое имущество, принадлежащее различным юридическим лицам. Сумма похищенного превысила 2,5 млн руб.

Установлено, что злоумышленники действовали на станциях Мошково, Иня-Восточная и Новосибирск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

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Оксана Павлова