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Реконструкция: от частного к общему

В Уфе в последние годы активно проходит реконструкция парков и появляются новые общественные пространства. Так, только в этом году одновременно проводится масштабная реконструкция 13 общественных пространств, в том числе 11 парков. Но, как отмечают эксперты, качественных и продуманных локаций сегодня не хватает.

Число общественных пространств будет расти, потому что на них появился запрос горожан

Число общественных пространств будет расти, потому что на них появился запрос горожан

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Число общественных пространств будет расти, потому что на них появился запрос горожан

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Есть запрос

Одним из главных трендов в развитии современных городов является создание комфортных общественных пространств. Их основу составляют территории общего пользования: улицы, переулки, набережные, скверы, бульвары и парки. Их дополняют участки и внутренние пространства активно посещаемых горожанами крупных торговых, спортивных и развлекательных комплексов.

«Их совокупность представляет собой единую, сложноорганизованную, разветвленную сеть «гостиных города» — территорий, на которых любой горожанин и приезжий будет чувствовать себя желанным гостем, — рассказывает профессор Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, академический руководитель образовательной программы Высшей школы экономики «Городское планирование» Олег Баевский. — Их освоенность и безопасность, благоустроенность, транспортная и пешеходная доступность, насыщенность прилегающих территорий объектами, представляющими максимально разнообразные, в том числе уникальные услуги, средовое многообразие, соразмерность человеку и историко-культурная ценность определяют выражение „лица города» — его дружелюбие и неповторимость, привлекательность как для рекреации, так и для деловой активности, бизнеса, в том числе туристического».

Олег Баевский отмечает, что «по мере перехода к постиндустриальной экономике, увеличению доли свободного времени в жизни человека, роль общественных пространств неуклонно возрастает, а важнейшим критерием их качества становится возможность реализации максимального разнообразия городских активностей и форм поведения. Именно развитие системы общественных пространств, в том числе пешеходной сети и озелененных территорий общего пользования, повышение их качества и доли в пространственной структуре города, становится важнейшей задачей городской администрации и ключевым индикатором качества жизни горожан».

В Уфе качественные общественные пространства с интересной концепцией стали появляться не так давно, поэтому сегодня городу их очень не хватает.

«Хороших, ярких, продуманных общественных пространств в Уфе мало. Культура развития подобного рода рекреации только начинает развиваться в России, и Уфа здесь явно не в авангарде процесса. Почему? Думаю, причина в недостатке финансирования и внимания к этому вопросу со стороны власти и девелоперов», — рассуждает архитектор Ильшат Байбурин.

Архитектор Дмитрий Винкельман отмечает, что в городе подобных пространств раньше никогда не было. «Мы живем в городе, построенном по традициям советского градостроительства. Тогда понятия такого, как „общественное пространство», не было, — рассуждает господин Винкельман. — Это понятие сформировалось в европейской культуре и постепенно пришло в нашу страну. Любому современному городу такие пространства нужны обязательно, потому что они делают город — городом, а население горожанами. Например, после того, как был реконструирован центр Бирска, сами биряне стали отмечать, что у города появилась душа. Душой Уфы стал «Арт-квадрат». Уже невозможно представить город без него».

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы спрос на подобные пространства будет расти, потому что на них появился запрос у горожан. Особенно этот процесс ускорился в пандемию.

«После того как были реализованы первые пилотные проекты и горожане и городские власти поняли, что это классно, отношение к подобным проектам изменилось. Люди ждут открытия новых локаций», — рассказывает господин Винкельман.

Уфа хорошеет

В Уфе проходит масштабная реконструкция различных рекреационных пространств. В частности, это связано с тем, что в следующем году город будет отмечать свой 450-летний юбилей. Местные власти активно готовятся к этому событию — сейчас проходит самая крупная за последнее время реконструкция общественных пространств. В этом году идут работы в 13 парках и скверах: в саду имени Сергея Аксакова, сквере имени Альбанова и сквере Михалева возле Дворца спорта, в парке Нефтехимиков и парке Волна, на аллее перед Театром Кукол и на улице Октябрьской революции, на озере Теплое и на площади перед фонтаном «Мальчик с кураем». Идет продолжение реконструкции «Уфимского ожерелья», а также благоустройство улиц Свердлова, Гоголя, Ленина и Пушкина.

В предыдущие годы были открыты после реконструкции парки «Первомайский», «Кашкадан», «Демский», построен новый парк на месте пустыря — парк имени Равиля Бикбаева. Их точное количество на момент выхода публикации и общую сумму, которая была вложена в реконструкции, в администрации города уточнить не смогли.

В последние годы созданием комфортных общественных пространств озаботились и девелоперы в своих жилых проектах. «Мы уделяем большое внимание внутридворовому пространству, насыщая его разнообразным функционалом: воркаут-зоны, детские площадки, площадки для работы и отдыха. Это делает среду в новых домах более комфортной», — рассказывает директор по связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Елена Мацинова.

«Девелоперы, проектируя новые ЖК, стремятся предусмотреть организацию общественных территорий. Сегодня это обязательно комфортный двор с хорошими детскими площадками, зонами для отдыха. Также в последнее время застройщики стали уделять внимание проектированию холлов в новых домах. Теперь здесь могут сделать ресепшн, библиотеку или детскую зону. Тем самым они привлекают покупателей потенциально более высоким комфортом проживания», — рассказывает генеральный директор сети агентств недвижимости «Этажи» Елена Андреева.

Огромный потенциал

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что в Уфе ведется большая работа по организации общественных пространств, в городе есть еще огромный нереализованный потенциал.

«Уфа — сложный город с точки зрения суточной миграции населения. Наш город разделен реками и высотами на отдельные агломерации: Центр, Черниковка, ДОК, Шакша, Затон, Сипайлово и т.д. Каждый из этих районов территориально оторван друг от друга, поэтому каждый из них должен быть абсолютно независимым от остальных. Если вы живете в Сипайлово, у вас должен быть свой парк и т.д. Это есть в планах городских властей. Очень многое уже сделано. Будем надеяться, что все планы будут реализованы наилучшим образом, — говорит директор консалтингового агентства «План А» Иван Зорин.

«Современных общественных пространств никогда не будет достаточно. Даже несмотря на то, что сегодня в Уфе ведется колоссальная работа по их благоустройству. Запросы общества меняются быстро, они требуют новых сценариев проведения времени в парках-скверах. Задача управления общественными пространствами — это сокращение времени от формирования запроса до его удовлетворения. Без системного диалога с горожанами наладить эту работу невозможно», — рассуждает депутат горсовета Уфы Валериан Гагин.

«У нас есть классная локация в центре — это «Арт-квадрат». Я думаю, что нечто подобное можно сделать и в северной части города. Например, как «Севкабель-порт» в Санкт-Петербурге, классное пространство в промзастройке 50–70-х годов. Также интересно можно обыграть липовую аллею по проспекту Октября, это будет общественное пространство совершенно другого характера — линейное и протяженное, но очень оригинальное», — рассказывает Дмитрий Винкельман.

По словам Валериана Гагина, сегодня у городских властей есть ряд задач, которые нужно решить для эффективной работы новых пространств.

«Во-первых, нужно разобраться с терминологией: что такое общественное пространство и в чьем ведении оно находится. Общегородской парк, улица и двор — это разные общественные пространства и управляются они по-разному. Во-вторых, нужно развивать механизмы вовлечения людей в управление/содержание общественных пространств. Такие механизмы есть: городские гранты и средства, выделяемые депутатам для выполнения наказов избирателей в округе. Эти статьи городского бюджета нужно увеличивать. За последние два года грантовый фонд города вырос с 2 до 10 млн руб, и на наказы избирателей каждому депутату теперь направляется не по 500 тыс. в год, а по 1 млн. Но этого недостаточно», — считает эксперт.

В-третьих, отмечает Валериан Гагин, нужно постоянно переосмысливать и оперативно совершенствовать нормативную базу в части содержания и управления общественными пространствами. Что делать, сколько раз, когда, для кого — ответы на эти вопросы должны быть зашиты в стандарты содержания и управления общественными пространствами, в программу развития каждого парка и в бюджет соответственно. При этом прозрачная программа позволит привлекать дополнительные средства для содержания, наполнять парки-скверы новыми активностями и смыслами. Требуется также смелость и воля должностных лиц городской администрации, чтобы внедрять имеющиеся механизмы частно-государственного партнерства, говорить прямо о том, что слишком «зарегулировано» законодателем и мешает развиваться паркам-скверам. В-четвертых, нужно образование в сфере управления общественными пространствами. Кстати, Архитектурно-строительный институт УГНТУ готов создать такую учебную программу.

Ольга Корзик

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