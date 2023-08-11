Нефтяники сэкономят на парковках

Депутаты Госсовета Татарстана от «Татнефти» предложили внести поправки в региональный закон о налоге на имущество, предполагающие снижение ставки для многоуровневых паркингов до символических 0,01%. Авторы инициативы отмечают, что «Татнефть», построившая ряд таких объектов в Альметьевске и Казани, несет существенные расходы на их содержание. Депутаты называют многоуровневые паркинги социально значимыми объектами и считают, что государство должно стимулировать их возведение. Девелоперы поддерживают эту инициативу, но говорят, что в результате экономия на налоге за парковку на 500 мест может составить 195 тыс. руб. Они полагают, что эта сумма не столь значительна по сравнению с земельным налогом, который выше «не на один порядок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В Госсовет Татарстана поступил проект закона «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики Татарстан „О налоге на имущество организаций“». Он предполагает снижение ставки по налогу на имущество многоуровневых надземных и подземных паркингов с 0,46% до 0,01%, отмену ограничений по сроку действия этой льготы, которая согласно нынешней редакции закона утрачивает силу с 1 января 2026 года, а также отмену условия по периоду ввода в эксплуатацию паркингов (сейчас на льготы могут претендовать владельцы паркингов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2011 года до 1 января 2014 года).

Авторами законопроекта являются депутаты Госсовета: директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин, заместитель генерального директора «Татнефти» по социальному развитию Рустам Мухамадеев, начальник нефтегазодобывающего управления «Татнефти» — «Альметьевнефть» Ренат Нугайбеков, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Татнефти» Азат Хабибрахманов, руководитель подразделения «Татнефти» «Татнефть-Добыча» Рустам Халимов, заместитель генерального директора «Татнефти» по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов Ринат Шафигуллин.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан в целях стимулирования строительства и эксплуатации паркингов «для формирования безопасной и комфортной для проживания городской среды». «Рост автомобилизации населения, приводящий к стихийным автостоянкам, хаотичной парковке транспортных средств вдоль дорог и на прилегающих дворовых территориях многоквартирных домов, значительно приуменьшают усилия государства в указанном направлении»,— отмечают инициаторы поправок.

Они предлагают распространить льготную ставку по налогу на имущество только на подземные и многоуровневые — не менее двух уровней — надземные парковки. Депутаты ссылаются на то, что эксплуатация таких объектов убыточна. «Высокая стоимость строительства и содержания объектов не позволяет инвесторам обеспечивать безубыточность деятельности даже с точки зрения денежных потоков»,— говорится в пояснительной записке с законопроекту.

Предложение снять ограничения по срокам ввода парковок в эксплуатацию, в отношении которых может применятся налоговая льгота, инициаторы объясняют тем, что «проблематика недостаточности организованных парковочных мест в населенных пунктах с 2014 года только усиливается». Предельный срок действия льготного режима (до 1 января 2026 года) депутаты считают «отталкивающим фактором при принятии решений об инвестициях» и потому предлагают сделать этот режим бесконечным.

Помощник депутата Мухамадеева Сергей Голов объяснил законодательную инициативу тем, что «Татнефть» за свой счет построила несколько многоуровневых парковок в Альметьевске и один в Казани (возле «Татнефть-арены») и теперь несет расходы на их содержание. «Это фактически социально значимые объекты: разгружают транспортную сеть, избавляют дворы от выхлопных газов… И совершенно логично, чтобы государство стимулировало их строительство и эксплуатацию»,— говорит господин Голов.

Он предпочел не раскрывать информацию о расходах «Татнефти» на паркинги и о сумме ожидаемой экономии компании на налоге в случае принятия поправок.

В сопроводительных документах законодательной инициативы говорится, что ее одобрение не повлечет дополнительных расходов бюджета. О сумме недополученных доходов бюджета не упоминается.

Инициативу поддерживают девелоперы. В пресс-службе одной из крупнейших строительных компаний Татарстана «Унистрой» говорят, что в случае принятия поправок экономия на налоге на имущество многоуровневого надземного паркинга на 500–600 машино-мест может составить 195 тыс. руб. Сейчас размер налогового платежа за такую парковку достигает 200 тыс. руб.

Под действующую льготную ставку в размере 0,46% подпадают более 6 тыс. кв. м многоуровневых наземных и подземных паркингов, построенных за 2011–2013 годы под брендом «Унистрой». С 2014 года по сегодняшний день компания ввела почти 300 тыс. кв. м таких паркингов, отмечают в компании. Общие расходы на строительство всех многоуровневых наземных и подземных паркингов компаний, работающих под брендом «Унистрой», превысили 1 млрд руб. «В будущем общая сумма затрат на строительство и эксплуатацию многоуровневых и подземных паркингов будет увеличиваться соразмерно общему росту стоимости строительства»,— прогнозируют в «Унистрое».

Однако в компании говорят, что законодательная инициатива «вряд ли как-то существенно повлияет на стоимость строительства и последующих продаж». «Земельный налог, который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земли, как правило, не на один порядок выше налога на имущество»,— отмечают в «Унистрое».

Ольга Кудрина