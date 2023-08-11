ЦИК и Совет федерации поборются с «электоральными террористами»

Председатель комиссии Совета федерации по защите суверенитета Андрей Климов и член Центризбиркома (ЦИК) Игорь Борисов в четверг рассказали на пресс-конференции в ТАСС о внешних угрозах в ходе избирательной кампании 2023 года.

Господин Климов, в частности, сообщил, что США намеревались потратить в 2022–2024 годах на «так называемую поддержку демократии» в России около $9,5 млрд. Господин Борисов, в свою очередь, рассказал, что в ЦИК поступает информация о подготовке зарубежными спецслужбами «электоральных террористов». «У них уже целая профессия возникает такая»,— отметил член ЦИКа. По его словам, недружественные страны, «особо не скрываясь», проводят тренинги «волонтеров» для провокаций во время проведения выборов, но ЦИК и другие избиркомы этому противостоят. В качестве примера подобных защитных мер Игорь Борисов привел установку в Московской области более 119 тыс. камер наружного видеонаблюдения на территориях, прилегающих к избирательным участкам. Также, по его словам, с момента объявления выборов на портал ЦИКа было совершено около 5 млн хакерских атак, но все они были отражены.

Кроме того, добавил член ЦИКа, избиркомы и органы власти совместными усилиями пресекли попытки лиц со статусом иностранного агента войти в составы избирательных комиссий, что противоречит российскому законодательству. При этом, как напомнил господин Борисов, кандидаты-иноагенты имеют право участвовать в выборах при условии, что их статус будет указан в бюллетенях и во всех агитационных материалах. Андрей Климов в связи с этим сказал, что менять это правило законодатели пока не собираются, но могут вернуться к этому вопросу, если того потребует правоприменительная практика.

Ксения Веретенникова