Световозвращение под Воронежем

«Ъ-Черноземье» стали известны детали проекта завода световозвращающих материалов для производства дорожных знаков и оформления магистралей в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр». Орловский дистрибутор этой продукции ООО «Ависта» перерегистрировался в Воронеж, чтобы вложить в создание предприятия порядка 1,7 млрд руб., но сейчас он указывает на недостаток господдержки инвесторов в регионе. Компания планирует закупать в Южной Корее сырье и оборудование, чтобы выпускать по корейским технологиям продукцию, которую ранее в РФ импортировали. Эксперты предупреждают, что окупаемость проекта крайне зависима от валютных колебаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орловский инвестор хотел бы скорее освоить площадку в воронежской ОЭЗ «Центр»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Орловский инвестор хотел бы скорее освоить площадку в воронежской ОЭЗ «Центр»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Актуализированные параметры строительства завода «Ъ-Черноземье» сообщили в департаменте экономического развития правительства Воронежской области. Объем инвестиций в проект, о котором «Ъ-Черноземье» сообщал в декабре 2022 года, на фоне падения курса рубля вырос с 1,2 до 1,7 млрд руб. Власти планируют предоставить компании участок в ОЭЗ площадью 2 га и рассчитывают на создание 46 рабочих мест.

В проект инвестирует орловское ООО «Ависта», которое, по собственным данным, сейчас занимается поставками в Россию аналогичной продукции корейской компании Reflomax. На предприятии планируют выпускать световозвращающие пленки для изготовления дорожных знаков и рекламных конструкций, ленты для контурной маркировки, светофильтры, сигнальные конусы и столбики, маски для знаков, материалы для дорожной разметки. Проектная мощность не раскрывается.

«Ависта» зарегистрировала под проект юрлицо с воронежской юрисдикцией в Новоусманском районе (там расположена ОЭЗ) — ООО «Завод световозвращающих материалов». По данным Kartoteka.ru, эта компания создана в конце 2022 года. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Гендиректором и владельцем трети компании выступает Андрей Шаповалов, аналогичные доли — у Виктории Болотовой и Валерия Муковнина. Единственным бенефициаром орловской «Ависты» ранее был Валерий Муковнин. Финпоказатели ООО не публиковало.

Господин Муковнин вчера рассказал «Ъ-Черноземье», что компания рассчитывает «при оптимистичном раскладе» запустить завод в ОЭЗ площадью 5,5 тыс. кв. м до конца 2024 года. «Мы очень надеемся, что через год завод будет стоять. Примерно полгода для него будет готовиться оборудование — основное из Кореи, а что-то небольшое, возможно, найдем для удешевления в Китае. Еще два месяца линии будут поставлять, четыре — монтировать. Одновременно будут строиться производственные помещения, проект которых уже разрабатывается»,— добавил бизнесмен.

Вместе с тем он отметил, что проект реализуется недостаточно быстро: «Мы перерегистрировали компанию в Воронежскую область и готовы инвестировать в регион. Но у нас есть ’’затыки’’ в департаменте экономического развития правительства области. Есть чиновники, которые, мягко говоря, не помогают нам. То есть, по их словам, мы уже чуть ли не полгода резиденты особой экономической зоны, а по факту у нас нет документов, что для проекта выделен участок под строительство. Уже ведется проектирование, но мы не видели господдержки ни в каком виде и не понимаем, в какой момент получим статус резидента ОЭЗ. Надеюсь, что в ближайшее время на встрече с губернатором удастся ускорить этот процесс».

Господин Муковнин добавил, что компания планирует инвестировать в строительство собственные и заемные средства, поэтому пыталась получить от воронежских властей помощь в получении кредитов. «Ни залоги, ни госгарантии, ни поручительство не предоставляют. Все приходится самим искать. Мы рассчитывали воспользоваться региональными фондами для поддержки предпринимательства, но они оказались уже исчерпаны»,– добавил бизнесмен.

Он заявил, что производство световозвращающих материалов будет «первым и единственным в России». Технологическая схема пока предусматривает работу на корейском сырье для выпуска готовой продукции, которая ранее импортировалась. Объемы производства можно будет оценить только после запуска предприятия, заключения контрактов с покупателями и начала поставок сырья, заключил господин Муковнин.

По данным Kartoteka.ru, материнское для проекта ООО «Ависта» было зарегистрировано в селе Старцево Орловской области в 2017 году, но в начале 2023-го компания перерегистрировалась в Воронеж и сменила бенефициаров. Уставный капитал этого ООО — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Директор и владелец — Кирилл Добродушин, ранее главами компании были господин Муковнин и госпожа Болотова. В 2022 году компания получила 13,1 млн руб. чистой прибыли при выручке в 198 млн руб. У компании есть и юрлицо-клон в Воронеже, зарегистрированное в 2021 году. Это ООО «Ависта» имеет уставный капитал в 10 тыс. руб., основной вид деятельности — также неспециализированная оптовая торговля. Директор и единственный бенефициар — госпожа Болотова. В 2022 году компания получила 13,6 млн руб. чистой прибыли при выручке в 197 млн руб.

В департаменте экономического развития (руководитель — Данил Кустов) сообщили «Ъ-Черноземье», что решение о наделении компании статусом резидента ОЭЗ, позволяющим начать проект и претендовать на налоговые льготы, должен принять экспертный совет региона по особым экономзонам под председательством губернатора Александра Гусева. В департаменте уточнили, что встреча инвесторов с главой региона по вопросам согласования проекта запланирована на 17 августа.

Предварительно губернатор уже одобрил инициативу. По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, первоначально ожидалось, что бизнес-план «Ависты» будет представлен экспертному совету еще до 25 января.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов предупреждает, что окупаемость «столь сильно завязанного на импорте» проекта будет «целиком зависеть от курсов валют, которые показывают сейчас высокую волатильность». «Это первый и основной риск для предприятия. Материалы для дорожных знаков, которые ранее лишь импортировались, должны пользоваться устойчивым спросом от государства и частных заказчиков, особенно если у инвесторов уже есть опыт работ на этом рынке. Но есть риск, что увидевшие удачную конъюнктуру другие дистрибьюторы этой же продукции тоже решат создать подобные производства — и сделают это быстрее»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников