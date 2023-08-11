Семеро одного ждали

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ задержали мужчину, осуществляющего, по версии следователей, сбор и передачу данных, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации. Мужчина якобы делал снимки эшелонов с военной техникой ВС РФ и через мессенджер отправлял их спецслужбе Украины. Следственным отделом областного УФСБ против самарца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Самарский районный суд Самары арестовал обвиняемого на два месяца, до 25 сентября.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самарца обвинили в фотофиксации эшелонов с военной техникой ВС РФ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Самарца обвинили в фотофиксации эшелонов с военной техникой ВС РФ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий в июле этого года задержан житель Самарской области, гражданин РФ, осуществлявший сбор и передачу сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило УФСБ по Самарской области. «Гражданин по заданию специальных служб Украины проводил фотофиксацию эшелонов с военной техникой ВС РФ. После этого посредством интернет-мессенджера отправлял вышеуказанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники представителю спецслужбы Украины», — говорится в сообщении.

Судя по видеозаписи задержания, распространившейся по мессенджерам, самарца задержали в частном секторе, к мужчине подбежали сразу семь силовиков в черных масках и кепках, скрутили его и повалили на землю. Дома у мужчины прошли обыски. Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена). 25 июля Самарский районный суд в Самаре арестовал предполагаемого преступника на 2 месяца. Следствие продолжается. Признает ли мужчина свою вину, не сообщается.

В Самарской области после начала «специальной военной операции» силовики впервые сообщили о возбуждении уголовного дела о госизмене. В июле в соседней Ульяновской области жителя региона заподозрили в госизмене, но уголовное дело возбуждено не было. Как сообщили в местном УФСБ, мужчина, находясь на территории Украины, «был завербован сотрудником управления Службы безопасности Украины по Херсонской области и задействован в целях получения сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил России». Сотрудниками УФСБ было установлено, что гражданин предоставлял СБУ «информацию общеизвестного характера, полученную из открытых источников», и «его действия не нанесли ущерба безопасности Российской Федерации, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности отсутствовали». Гражданину было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения государственной измены. В том же месяце в Самаре суд на два месяца арестовал Сергея Окрушко, подозреваемого в организации взрыва, произошедшего 28 июля на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (КНПЗ), входящем в НК «Роснефть». В отношении фигуранта, работавшего на КНПЗ электриком, возбуждено уголовное дело о диверсии. В результате взрыва разрушений и пострадавших не было, а само предприятие находится на плановом сезонном ремонте. В суде электрик сообщил, что всего у него было три взрывных устройства, два из которых после взрыва он сам обезвредил. Предварительно ущерб, причиненный КНПЗ, оценивается примерно в 30 млн руб. Подозреваемый признал вину. По данным полиции, 42-летний Сергей Окрушко является уроженцем города Изяслав Хмельницкой области УССР.

Сабрина Самедова