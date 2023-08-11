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Рынок платит дважды

«ЭкоСтройРесурс» требует выплаты долгов за вывоз отходов

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд во второй раз отложил рассмотрение жалобы регоператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс» о взыскании с ООО «Самарский губернский рынок» (СГР) более 269 тыс. руб. долгов. Регоператор подчеркивает, что суд касается не главного здания СГР, а рынка, которым также владеет ООО. Ранее Арбитражный суд Самарской области отказал регоператору в иске, отметив, что «взимание двойной платы за вывоз отходов за один и тот же объем ТКО, образующийся от ведения бизнеса на единой территории, не соответствует принципам гражданского законодательства». Как отмечают эксперты, часто в случаях, когда заседания откладываются неоднократно, суд видит правовую проблему и возможные основания для отмены решения.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд второй раз отложил рассмотрение жалобы рег­оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс» о взыскании с ООО «Самарский губернский рынок» (СГР) более 269 тыс. руб. долгов. Следующее заседание назначено на 7 сентября.

Согласно материалам дела, в сумму иска входит задолженность по договору вывоза ТКО от 5 и 17 мая 2022 года за период с 1 января по 31 июля 2022 года. В мае Арбитражный суд Самарской области отказал регоператору во взыскании этих средств.

На суде регоператор отмечал, что между губернским рынком и «ЭкоСтройРесурсом» заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО от 5 мая и 17 мая 2022 года: «Если потребитель не направил регоператору заявку и необходимые документы в срок, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора. …Правительство РФ приняло специальные правила обращения с ТКО, по которым договор считается заключенным вне зависимости от соблюдения формальных условий его заключения и подписи потребителя».

Как указал представитель «ЭкоСтройРесурса», с 1 января 2022 года компания оказывала услуги по обращению с ТКО, в адрес ООО «СГР» были выставлены документы на оплату за период с 1 января по 31 июля 2022 года на сумму 269,9 тыс. руб. Однако губернский рынок не оплатил услуги. После чего регоператор начислил неустойку за период с 11 февраля 2022 года по 27 апреля 2023 года в размере 44,5 тыс. руб.

В собственности губернского рынка находятся крытый рынок площадью 8 641,1 кв.м и расположенный под ним участок площадью 10 622 кв. м. ООО «СГР» арендует ряд участков для сезонной торговли овощами. Арендованные земельные участки относятся технологически к единой территории рынка, неразрывно связаны с ней, подчеркивают представители рынка.

Спорная задолженность начислена регоператором в отношении участков для сезонной торговли овощами. Представитель «Самарского губернского рынка» на суде указал, что на территории рынка есть контейнерная площадка, с которой «ЭкоСтройРесурс» вывозит отходы по договору от 27 декабря 2021 года. А контракт на оказание услуг по обращению с ТКО от 5 мая не заключен. «Поэтому требование о заключении договоров в отношении каждого арендованного участка, предъявленное к ООО „СГР“, с которым и так уже заключен договор, является неправомерным», — резюмируют представители рынка. Кроме того, они отмечали, что вывоз ТКО производится только с контейнерной площадки на ул. Агибалова, 19. Эти услуги компания оплатила. «Какие-либо иные услуги регоператором ответчику не оказываются», — подчеркнули в СГР.

Арбитражный суд также отметил, что оплата услуги вывоза ТКО за предъявленные в исках периоды по договору от 27 декабря 2021 года оплачивались. Регоператор не представил данные о принятых ТКО сверх установленных объемов. Также «ЭкоСтройРесурс» не предоставил доказательств отдельного вывоза отходов, образуемых ООО «СГР» как внутри крытого рынка, так и на арендованных участках, вне контейнерной площадки на ул. Агибалова, 19.

«Само по себе наличие в аренде у ответчика четырех участков не означает автоматического образования отходов. Взимание двойной платы за вывоз ТКО за один и тот же объем, образующийся от ведения предпринимательской деятельности на единой территории ответчика, не соответствует общим принципам гражданского законодательства. Законом не установлена возможность начисления двойной оплаты за оказание одних и тех же услуг, следовательно, начисление истцом платы сверх заключенного договора неправомерно», — резюмировал суд.

По данным kartoteka.ru, ООО «Самарский губернский рынок» зарегистрировано в Самаре 30 марта 1995 года. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб. Директором ООО является Ольга Саранцева, бенефициар — Анна Пронина. Получить комментарий от представителей компании не удалось — в приемной попросили перезвонить на следующий день.

Директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров пояснил „Ъ„, что иски к организациям-неплательщикам — стандартная работа претензионного отдела регоператора: «Учредители ООО „Самарский губернский рынок“ долгое время уклонялись от заключения договора на ТКО и от оплаты услуги, пользовались услугами нелегального перевозчика. После требовали заключить договор на один контейнер, хотя это один из крупнейших рынков региона площадью около 9 тыс. кв. м с магазинами и закусочными, ежедневно генерирующими отходы».

«Сейчас судебный процесс идет не по главному зданию, а по другому объекту недвижимости — рынку, что через дорогу на улице Маяковского. Им владеет то же ООО и так же уклоняется от оплаты. В свою очередь, мы вынуждены через суд обязывать заключить их допсоглашение или отдельный договор, как того требует Федеральный закон», — пояснил Михаил Захаров.

Адвокат, к. ю. н., старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Марина Жирова отмечает, что первый раз заседание отложили из-за необходимости дополнительного изучения материалов дела: «На практике неоднократное откладывание в основном связано со стремлением вышестоящей инстанции разобраться в сути дела. Часто в таких случаях они видят правовую проблему и возможные основания для отмены судебного решения. Хотя мы не можем исключать и того, что, отложив заседание множество раз, суд все равно оставит решение в силе».

Эксперт подчеркивает, что основным вопросом является то, что рынок занимает несколько участков, но контейнерная площадка находится только на одной из них: «„ЭкоСтройРесурс“ утверждает, что поскольку земельных участков несколько, то и вывоз мусора осуществляется с ряда участков. В ООО „СГР“ отмечают, что хотя участков четыре, рынок один, и контейнерная площадка у него одна по адресу: ул. Агибалова, 19. Поскольку это единая хозяйственная деятельность, то и вывоз осуществляется только с этой площадки. Однако регоператор с этим не согласен. Думаю, в апелляционной инстанции все будет зависеть от того, сможет ли „ЭкоСтройРесурс“ обосновать, что в материалах дела уже в первой инстанции имелись доказательства, достаточные для того, чтобы сделать вывод о наличии более чем одной контейнерной площадки, И о том, что мусор вывозился более чем с одного адреса».

Ани Айвазян

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