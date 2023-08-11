Суд завершил гаражную распродажу

В арбитражный судах продолжаются споры между акционерами известного в Уфе застройщика — ГК «ФСК Архстройинвестиции» (в структуру входят около десятка юридических лиц). Предприниматель Александр Юдин, который владеет третью компании, не смог добиться признания ничтожным договора цессии, по которому его долги шестилетней давности перешли к другому акционеру «Архстройинвестиций» — Олегу Быкову. Господин Быков предъявил Александру Юдину иск на 31,3 млн руб., которые он якобы не выплатил за покупку у «Архстройинвестиций» 58 гаражей в Уфе в 2017 году. В ответ господин Юдин попытался признать ничтожным договор уступки прав требований задолженности. Юристы полагают, что обе стороны допустили ошибки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Предприниматель Александр Юдин не смог убедить суд в ничтожности сделки, заключенной между Олегом Быковым и АО «Финансово-строительная компания „Архстройинвестиции“» (в настоящее время АО «Эстейтофис»). И господин Юдин, и господин Быков являются акционерами компании — у каждого было по 30% акций, следует из материалов арбитражного суда.

В июне 2017 года господин Юдин приобрел у «Архстройинвестиций» 58 гаражных боксов по улице Рехмукова в Уфе. По этому адресу располагается ЖК «Панорама», который возвели «Архстройинвестиции». Покупатель, следует из материалов дела, перечислил продавцу 3,2 млн руб. и остался должен около 31,3 млн руб.

В августе 2021 года «Архстройинвестиции» по договору цессии уступили право взыскания задолженности Олегу Быкову. При этом, согласно материалам арбитражных судов, в этом договоре было указано, что господин Юдин приобрел не 58, а 72 гаража. В октябре того же года господин Быков направил претензию должнику, но она осталась без удовлетворения. Поэтому месяц спустя был подан иск о взыскании задолженности.

ГК «Архстройинвестиции» существует в Уфе с 1995 года. На сайте застройщика указано, что с начала деятельности им введено в эксплуатацию 43 многоквартирных жилых дома, объектов социального назначения и коммерческой недвижимости общей площадью более 500 тыс. кв. м. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, застройщик возводит семь многоэтажных домов. Кроме Александра Юдина и Олега Быкова, совладельцем «Архстройинвестиций» является предприниматель Валерий Баранов (40%).

Александр Юдин направил в суд встречное заявление, в котором просил признать договор цессии ничтожным. Он сообщил, что рассчитался с компанией. По его словам, в подписанных с «Архстройинвестициями» актах приемки гаражей было указано, что стороны друг к другу претензий не имеют, а оплату за покупку он произвел наличными деньгами. Он также указал, что вся его бухгалтерская и финансовая документация была похищена, что подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела. К тому же, по мнению Александра Юдина, истец пропустил срок исковой давности.

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении обоих исков. Олег Быков, отметил суд, пропустил срок исковой давности, а Александр Юдин не доказал незаконность заключения спорного договора цессии: «Архстройинвестиции» имели право уступить задолженность господину Быкову.

Александр Юдин направил жалобу на решение суда первой инстанции в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, в которой указал, что сделка купли-продажи задолженности была совершена между аффилированными лицами «для видимости и фактически никаких отношений по переходу прав требования ни цедент, ни цессионарий не совершали». «Какой-либо акт сверки, подписанный должником и подтверждающий наличие задолженности, отсутствует», указал он, следует из материалов дела.

Олег Быков возражал против удовлетворения жалобы оппонента, но сам оспаривать решение суда не стал.

Апелляционный суд полностью поддержал выводы нижестоящей инстанции.

Это уже не первый спор между владельцами «Архстройинвестиций». С 2021 года акционеры подали около десятка исков друг к другу и аффилированным компаниям. Так, в 2022 году суд обязал Александра Юдина выплатить более 34 млн руб. двум ООО — «Цветы Башкирии» (владеет Валерий Баранов) и «Планета недвижимость» (совладельцы — господа Юдин, Быков и Баранов). Тогда суд встал на сторону истцов, признав, что господин Юдин не полностью рассчитался за выкупленные у «Архстройинвестиций» нежилые помещения на первом этаже многоэтажного дома в квартале улиц Энтузиастов, Нуреева и бульвара Давлеткильдеева. В начале июня «Планета недвижимость» подала иск о взыскании с господина Юдина 16 млн руб. Суть требований неизвестна. В 2022 году Александр Юдину не удалось вернуть 62,9% в уставном капитале ООО «Строительное управление-36» (входит в «Архстройинвестиции»).

Найти контакты господина Юдина или юристов, представляющих его интересы в суде, вчера не удалось.

«Решение исходит из норм АПК и ГК РФ, которые требуют от апелляционного суда придерживаться информации, которая представлена сторонами спора, а из нее следует что Олег Быков просрочил сроки исковой давности, а «Архстройинвестиции» при составлении актов приема передачи гаражей письменно закрепили, что претензий к покупателю не имеет. Таким образом, возникла ситуация, при которой обе стороны процесса допустили ряд ошибок в своих действиях»,— отметил эксперт группы Veta Александр Терентьев.

Наталья Балыкова