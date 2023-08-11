Мэрии не хватает «Искры»

Власти Уфы предложили конкурсному управляющему ООО «Флэйм» Алексею Емельянову передать муниципалитету историческую часть здания кинотеатра «Искра». В мэрии опасаются, что объект культурного наследия может прийти в негодность в отсутствие владельца. Проведенные ранее торги по продаже актива, находящегося в конкурсной массе «Флэйма», оказались безуспешными: желающих приобрести кинотеатр не нашлось. Как стало известно «Ъ-Уфа», собрание кредиторов не одобрило передачу объекта, намереваясь продать его рано или поздно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Уфы хотела получить здание «Искры» в собственность, но ей отказали

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Мэрия Уфы хотела получить здание «Искры» в собственность, но ей отказали

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Администрация Уфы направила обращение конкурсному управляющему ООО «Флэйм» и ООО «Лира» Алексею Емельянову с просьбой передать часть здания кинотеатра «Искра», являющуюся объектом культурного наследия, в муниципальную собственность. Об этом «Ъ-Уфа» сообщила вчера пресс-служба мэрии. Кинотеатр перестал работать в начале 2021 года.

Объект культурного наследия — основное старое здание кинотеатра (2,4 тыс. кв. м) 1970 года постройки — является собственностью «Флейма». Ему же принадлежит еще одна часть здания (2,6 тыс. кв. м). Новое здание «Искры», достроенное после 2020 года, включая зал IMAX общей площадью 1,2 кв. м, — собственность ООО «Лира». Обе компании находятся в процедуре банкортства.

В 2022 году Башкультнаследие утвердило границы и режим использования территории объекта культурного наследия кинотеатра. На его территории, в частности, запрещено строительство капитальных объектов, проведение земляных и мелиоративных работ.

Ранее Алексей Емельянов трижды объявлял торги по продаже «Искры» единым лотом, включая право аренды участка под объектом площадью 4,5 тыс. кв. м до середины 2043 года, но покупателей не нашлось. Первые и вторые торги с начальной стоимостью 234 млн и 210,5 млн руб. проводились в феврале и марте текущего года, третьи путем публичного предложения — в мае по начальной максимальной цене 210,5 млн руб. на снижение до 145 млн руб. В прошлом году на продажу выставлялись отдельные помещения в здании площадью 1,2 тыс. кв. м, заявок также не поступило.

Сеть «Планета кино», куда входили уфимские кинокомплексы Искра IMAX, «Победа», «Мир кино» и «Салават» в Стерлитамаке, ранее контролировал Константин Воронцов. Предприниматель был поручителем по кредитам для запуска в Татарстане завода по производству резинового гранулята, но проект не удался. Рассчитаться по долгам он не смог. В 2017 году господин Воронцов был признан банкротом. В 2019 году компания «Перспектива», которая принадлежала Константину Воронцову, продала здание кинотеатра аффилированным «Лире» и «Флэйму». Три года спустя конкурсный управляющий компании «Экотехнологии» (компания также ранее контролировалась Константином Воронцовым) Ильдар Асхатов подал заявления о признании их банкротом — у компаний имеется задолженность в размере 494 млн руб. Господин Салихов смог доказать, что господин Воронцов и аффилированные с ним структуры должны выплатить эту сумму «Экотехнологиям» в качестве субсидиарной ответственности.

Администрация Уфы уже смогла безвозмездно получить кинотеатр «Победа» (включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия). В 2019 году госинвесткомпания «Региональный фонд», которой он тогда принадлежал после банкротства предыдущего собственника, аффилированного с Константином Воронцовым, передала его муниципалитету после неудачных попыток продажи. Мэрия первоначально намеревалась использовать его под спортшколу, затем под размещение Театра юного зрителя. На сегодняшний день здание пустует. По данным «Ъ-Уфа», мэрия запросила федеральное финансирование для реконструкции кинотеатра. Сумма вложений неизвестна.

Алексей Емельянов подтвердил «Ъ-Уфа», что получал письмо от администрации Уфы. По его словам, преждевременно говорить о передаче городу объектов недвижимости, так как не пройдены все этапы процедуры о банкротстве. «Порядок реализации конкурсной массы прописан в законе о банкротстве. Допускается передача органу местного самоуправления нереализованного имущества, если конкурсные кредиторы или участники общества после торгов его не оставят за собой. Публичное предложение не ограничено одними торгами. Могут быть повторные торги и так далее. Если покупателей все же не найдется, имущество предлагается кредиторам в качестве отступного. Если кредиторы отказались, а такое почти невозможно, предлагают участнику общества. И если все отказались, только тогда государству»,— прокомментировал Алексей Емельянов.

Собеседник «Ъ-Уфа» в мэрии затруднился ответить, для каких целей администрация намерена использовать часть кинотеатра: «Сначала надо завершить процедуры».

Другой собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что совет кредиторов уже отказал мэрии. «Они намерены продавать этот объект так долго, насколько это возможно»,— подчеркнул он.

Директор по развитию Центра коммерческой недвижимости Евгения Долганова отмечает, что кинотеатр по документам состоит из трех частей: «Историческая часть площадью 2,4 тыс. кв. м, о которой идет речь, находится условно «внутри» двух других. С фасада пристроен «новодел» для организации кинозала IMAX, справа, если смотреть на фасад, трехуровневый пристрой. То есть историческая часть по сути скрыта внутри нового строительства, какую историческую ценность она несет, не совсем ясно. Технически возможно использовать все три части независимо друг от друга. Судьба и коммерческая стоимость двух других частей будет зависеть от замысла мэрии, если все же историческую часть здания передадут в ее ведение».

Влада Шипилова, Булат Баширов