В первый день работы нового отеля в Абрау-Дюрсо были забронированы 100% номеров

В день открытия нового четырехзвездочного отеля Abrau Light в Абрау-Дюрсо были забронированы 100% номеров. Об этом сообщил владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Тмтов в Telegram.

Открытие отеля состоялось 4 августа. Господин Титов отметил, что все номера были зарезервированы на ближайший месяц.

«С начала своей работы в 2008 году Центр туризма “Абрау-Дюрсо” прошел большой путь, развивая не только винную культуру, но и демонстрируя гостям высокие стандарты сервиса, предлагая все больше вариантов проведения досуга. Абрау-Дюрсо сегодня — это круглогодичный курорт с развитой инфраструктурой и потрясающими возможностями для отдыха»,— отметила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова.

Отель расположен на берегу озера Абрау. Номерной фонд комплекса включает 111 номеров восьми категорий: от «Стандарта» до «Гранд Люкс». Стоимость размещения на сутки начинается от 10,7 тыс. руб. На территории отеля расположены два ресторана, бассейны, сауна, хамам, тренажерный зал и SPA-комплекс.

Анастасия Донскова

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