Аренда следует за курсом

В Московской области подорожала аренда элитных коттеджей. За первое полугодие средняя стоимость достигла 1,2 млн руб. в месяц. Это на 10% выше показателей 2022-го, подсчитали аналитики консалтинговой компании NF Group. Эксперты связывают это с динамикой курса валют, так как более трети домов экспонируется в долларах и евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Активный спрос обеспечивают россияне, вернувшиеся в этом году из-за границы, и заходящие в страну иностранные компании, рассказала “Ъ FM” директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева: «В прошлом году в силу геополитических событий многие собственники, заинтересованные в переезде, отказывались от аренды в пользу продажи. Были случаи, когда арендаторы оперативно съезжали, покидая страну, и собственники заезжали жить сами.

Плюс продолжали сдаваться дома, арендованные в пандемию. Поэтому количество ликвидных объектов на аренду за прошлый год существенно сократилось. И сам спрос на съем загородной недвижимости в 2022-м был не столь активный. За это полугодие ситуация немного изменилась. Если говорить про объем предложения на рынке, то за первые шесть месяцев этого года он снизился на 4% относительно показателя аналогичного периода прошлого.

При этом активность арендаторов выросла. Мы наблюдаем увеличение количества запросов на аренду со стороны россиян, которые возвращаются из других стран или планируют это сделать в обозримом будущем. Для них съем снова становится оптимальным вариантом для проживания в комфортных условиях. Также начали появляться запросы от зарубежных компаний, которые заходят на российский рынок и рассматривают в аренду загородные дома для своих представительств».

По данным аналитиков, чаще всего владельцы дорогостоящих объектов предлагают в аренду жилье от 400 тыс. руб. до 600 тыс. руб. Подобных коттеджей на рынке почти треть. Реже сдается элитная недвижимость по ставке от 3 млн руб. в месяц. Наиболее дорогие дома расположены на Рублево-Успенском и Новорижском направлениях. Максимальная стоимость аренды элитных коттеджей в Подмосковье может достигать 5 млн руб. в месяц, говорит владелец компании AIM Илья Менжунов:

«Предполагаю, сейчас может выходить целый ряд домов, которые до этого сдавались. И они могут быть более качественными, поэтому и более дорогостоящие. Что касается спроса, какого-то мощного всплеска мы не замечаем. Чаще всего поступают запросы на краткосрочную аренду в три месяца.

Цены на дома разные в зависимости от локации. Если коттедж находится на престижном направлении, например, Сколковском, Рублево-Успенском, в пределах 10 км от МКАД, в строго охраняемом поселке, с хорошим ремонтом, то его стоимость может достигать 4-5 млн руб. в месяц. Если мы возьмем Новую Ригу и дом площадью порядка 500-700 кв. м с хорошим ремонтом, то там цены могут начинаться от 500 тыс. руб. и заканчиваться 1,5 млн руб.

Я не вижу причин, по которым стоимость аренды должна расти. Да, доллар пошел вверх. Но, как показывает опыт, собственники сначала радуются этому и пытаются удержать цену в валюте, а спустя какое-то время просто возвращаются на рублевую, которая была до этого. Возможно, сейчас подняли стоимость, поскольку дом, условно, стоит $50 тыс., и собственники пытаются привязаться к доллару».

Как отмечается в исследовании «Инком-Недвижимости», элитные объекты составляют всего 3% от всех представленных на рынке.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева