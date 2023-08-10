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Коммерсантъ FM
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В госпитале Петербурга умер футбольный арбитр Константин Попов, он был добровольцем на СВО

Умер получивший ранение на СВО футбольный арбитр из Крыма

Футбольный рефери из Крыма Константин Попов, ушедший на спецоперацию добровольцем, умер после ранения на фронте, сообщили «Ъ» в Крымском футбольном союзе (КФС).

По информации представителей организации, Константин Попов подорвался на мине во время выполнения боевого задания на донецком направлении.

«Врачи госпиталя в Санкт-Петербурге неделю боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли ничем помочь»,— уточнили в КФС.

Господину Попову было 25 лет. На его счету более 50 матчей чемпионата и кубка, проводимых под эгидой Крымского футбольного союза.

Как сообщили «Ъ» его коллеги, он ушел на фронт добровольцем, заключив контракт с вооруженными силами РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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