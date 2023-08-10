В госпитале Петербурга умер футбольный арбитр Константин Попов, он был добровольцем на СВО

Футбольный рефери из Крыма Константин Попов, ушедший на спецоперацию добровольцем, умер после ранения на фронте, сообщили «Ъ» в Крымском футбольном союзе (КФС).

По информации представителей организации, Константин Попов подорвался на мине во время выполнения боевого задания на донецком направлении.

«Врачи госпиталя в Санкт-Петербурге неделю боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли ничем помочь»,— уточнили в КФС.

Господину Попову было 25 лет. На его счету более 50 матчей чемпионата и кубка, проводимых под эгидой Крымского футбольного союза.

Как сообщили «Ъ» его коллеги, он ушел на фронт добровольцем, заключив контракт с вооруженными силами РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь