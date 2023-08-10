В Петербурге появился сад Верности и Брандмейстерский бульвар

Городская топонимическая комиссия выбрала названия для четырех ранее безымянных скверов, сада и бульвара в Санкт-Петербурге. Постановление о присвоении наименований были подписаны губернатором города, сообщает 10 августа пресс-служба городской администрации.

Территория вдоль реки Ивановки между проспектом Ветеранов и проспектом Народного Ополчения в Красносельском районе получила название Верхне-Ивановский сквер. Рядом — между проспектом Ветеранов и улицей Чекистов расположился Нижне-Ивановский сквер.

Безымянному участку на Тверской улице в Колпино между домом № 4 и домом № 32 присвоили название сквер Защитников Отечества, участку на улице Ивана Черных, д. 20 в Кировском районе – сквер Сергия Радонежского.

Также наименование получила зеленая зона на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности в Калининском районе – сад Верности, и участок на Прибрежной улице в Невском районе названый Брандмейстерским бульваром.

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