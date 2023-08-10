«Нелегкий выбор Аркадия Воложа»

Аркадий Волож осудил боевые действия на Украине. По словам сооснователя «Яндекса», он в ужасе от всего происходящего. В 2014 году бизнесмен переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов своей компании. После событий февраля 2022 года его история с «Яндексом» закончена. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не считает происходящее большой сенсацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Аркадий Юрьевич Волож определился. Нелегко, судя по всему, дался ему этот выбор. Однако, как неоднократно говорилось ранее, время нынче такое, что на двух стульях не усидеть. Слова о том, что он более не россиянин, а израильский предприниматель родом из Казахстана, не нашли должного отклика. Скорее, наоборот, вызвали некоторые вопросы и даже определенный сарказм. И тем более это не повод, чтобы снять с человека санкции. И вот по прошествии совсем небольшого количества времени бизнесмен все-таки назвал вещи своими именами — осудил действия России, заявил, что в ужасе от всего происходящего на Украине и в какой-то мере ощущает за все это личную ответственность. Произошло это через полтора года после начала специальной военной операции.

Господин Волож находится под персональными санкциями ЕС с лета 2022 года. Официальная причина такого решения состоит в том, что его компания «Яндекс» активно сотрудничает с российской властью, продвигает соответствующие нарративы — модное сейчас слово. После этого Аркадий Юрьевич ушел со всех постов в «Яндексе» и стал гражданином мира, как это сейчас также модно говорить.

Однако, как показывает практика, подобных действий недостаточно для снятия санкций. Собственно, и такие вот заявления, они тоже ничего не гарантируют. Однако есть пример Олега Тинькова, который поступил схожим образом и вышел из под ограничительных мер. Он тоже в свое время сотрудничал с российской властью, всячески ее хвалил, но теперь волен заниматься тем, чем хочет, проживая на территории западного, читай, свободного мира.

Как бы то ни было, теперь возникает два интересных вопроса. Кто следующий? И что в итоге будет с «Яндексом»? В первом случае четкого ответа нет. Есть некоторые основания полагать, что будут и другие подобные случаи. Мол, ничего личного, только бизнес. Да нет, не только. Кажется, что личного как раз больше, но гадать не будем.

Что касается «Яндекса», он уже достаточно давно стал правильной компанией, поэтому не совсем уж и важно кто его возглавит и станет основным акционером. Проект развивается в той или иной степени. Но только вот, видимо, исключительно внутри страны или на некоем дружественном пространстве. Планы стать большой глобальной технологичной компанией с признанием по всему миру, а тем более на Западе, придется скорректировать на определенную перспективу. И даже участие Алексея Кудрина, как мы видим, не помогает — совсем недавно и Алексей Леонидович тоже подпал под американские санкции.

В целом может показаться, что будущее проектов вроде «Яндекса» в современной России не выглядит однозначным. И найдутся ли новые Воложи и Тиньковы? Придут ли новые таланты на смену перешедшим в статус граждан мира господам-предпринимателям? Впрочем, это несколько другая тема. По большому счету сенсации-то здесь нет. Произошло то, что должно было произойти, так положа руку на сердце.

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