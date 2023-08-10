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Суд не удовлетворил иск КПРФ об оформлении бюллетеней на выборах в донской парламент

Ростовский областной суд отказал в удовлетворении иска донского отделения «Коммунистической Партии Российской Федерации» с требованием пересмотреть расположение названий и эмблем партий в избирательном бюллетене на выборах в Законодательное собрание Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Объединение просит суд признать незаконными действия Избирательной комиссии Ростовской области по проведению жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва в отсутствие уполномоченного представителя областного отделения КПРФ»,— сообщила пресс-служба суда.

Партия просила признать незаконными результаты жеребьевки и повторно провести процедуру.

В качестве заинтересованных лиц в делу были привлечены все партии, участвующие в выборах в донской парламент: «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты-за правду», «Коммунисты России», «Единая Россия» и ЛДПР. В результате рассмотрения иска, в удовлетворении его было отказано. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Анастасия Назарова

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