Невзоров оштрафован на 20 тыс. руб. за разжигание ненависти к властям

Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тыс. руб. журналиста и публициста Александра Невзорова (объявлен иностранным агентом) за высказывания, разжигающие ненависть к различным социальным группам (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Административное дело было возбуждено в апреле, но ранее оно возвращалось составителям для устранения нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Невзоров (внесен в реестр иностранных агентов) в 2018 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Невзоров (внесен в реестр иностранных агентов) в 2018 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, прокурорская проверка опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова ролика показала, что в нем содержатся признаки возбуждения вражды в отношении российских военнослужащих, представителей власти, служителей религиозных культов, членов казачьих обществ и объединений.

В частности, в материалах дела говорится, что 13 февраля на видеохостинге появилось интервью господина Невзорова белорусской службе «Радио Свобода» (российское подразделение «Радио Свобода» признано в РФ иностранным агентом), где прозвучали негативные заявления в адрес президента РФ, а также о событиях в Крыму в 2014 году. Отмечается, что господин Невзоров в резкой манере высказался в адрес жителей России, относительно истории страны и спецоперации.

В конце июля в этом же суде журналиста оштрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие специальной маркировки о статусе иноагента в публикации на его Telegram-канале (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Сам Александр Невзоров с марта 2022 года не проживает в России. Он неоднократно сообщал, что игнорирует требования российского законодательства из принципиальных соображений.

В феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил публициста к восьми годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ).

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург