Производитель из Орска не указывал ингредиенты в маркировке колбасы

Производитель из Орска использовал компоненты в колбасной продукции, не указанные в маркировке. Речь идет о вареной колбасе «Докторская», выпускаемой ООО «ЖеЛен». Об этом сообщает Советский районный суд Орска.

Несоответствие данным маркировки выявили по результатам лабораторных испытаний в одном из магазинов в Екатеринбурге. Это было подтверждено экспертным заключением ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Управление Роспотребнадзора просило суд признать противоправными действия орского производителя.

Суд обязал мясокомбинат довести до сведения потребителей решение суда в полном объеме в течение десяти дней со дня вступления в законную силу путем размещения в СМИ или иным общедоступным способом.

Евгений Чернов