ДОМ.РФ продает на Бору три участка за 15,7 млн рублей

Корпорация ДОМ.РФ выставила на торги три земельных участка с имущественными комплексами в городе Бор Нижегородской области с общей стартовой ценой почти 15,7 млн руб. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

По данным ДОМ.РФ, начальная цена участок на улице Полевой, площадью 0,4 га и расположенным на нем зданием, составляет 4,74 млн руб. Его разрешено использовать под создание магазина или объект бытового обслуживания. Цена на участок на улице Степана Разина, площадью 0,1 га созданием в 266 кв. м стартует с 5,07 млн руб. Участок разрешено использовать под ведение предпринимательской деятельности. За участок 0,7 га, в Большом Пикино на старте торгов просят почти 5,9 млн руб. На этом участке разрешено строительство учебного автодрома.

Задаток при проведении торгов по каждому из участков составляет 10% его стоимости. Торги пройдут в сентябре.

Андрей Репин