Министр Волков: в Свердловской области остановился рост цен на стройматериалы

В Свердловской области остановился рост стоимости на строительные материалы, заяви министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков на брифинге, приуроченном ко Дню строителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Два года назад на государственном уровне было принято решение по поддержке застройщиков, которые выполняли госзаказы, именно тогда произошел рост цен на стройматериалы. Сейчас государство принимает экстренные меры при скачкообразных изменениях стоимости стройматериалов, и строительный рынок развивается достаточно мощно»,— отметил господин Волков.

Напомним, в марте 2022 года произошло значительное повышение цен на стройматериалы. Цемент подорожал на 15%, бетон — на 20%, изделия из металла — на 20%. Тогда глава региона Евгений Куйвашев просил УФАС проверить динамику цен из-за сомнений в обоснованности такого роста.

Ева Коршунова

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