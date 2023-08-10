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Аграрии Ставрополья увеличили производство овощей закрытого грунта на 4%

С начала текущего года на территории Ставропольского края было выращено 75,9 тыс. т овощей закрытого грунта, что на 4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставрополья.

«Производство томатов достигло отметки 62,2 тыс. т, огурца — 13,5 тыс. т»,— цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства Елену Тамбовцеву.

Сегодня в регионе действуют 12 тепличных комплексов, имеющих общую площадь 273 га. В основном, теплицы располагаются в Изобильненском, Кировском и Предгорном округах.

Сейчас предприятия закончили сбор урожая и готовятся к новому сезону. В теплицах проводится уборка, дезинфекция, посев семян.

Анастасия Назарова

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