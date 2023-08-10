В Воронежской области остановилась реализация проекта по глубокой переработке пшеницы за 24 млрд рублей

Строительство в Поворинском районе Воронежской области агропромышленного комплекса с заводом по глубокой переработке пшеницы, линией по биоконверсии белоксодержащей продукции стоимостью 24 млрд руб. так и не началось. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в администрации Поворинского района. «Все закончилось на предварительной стадии подготовки. Инвесторы так и не приступили к работе, а затем и вовсе исчезли из вида»,— пояснили чиновники.

Под проект в 2021 году было зарегистрировано ООО «Производственный биотехнологический комплекс Поворино», по 45% долей контролировали Чжан Сяолинь и гендиректор Олег Афанасьев через ООО «Стройюргарант», следует из данных Kartoteka.ru. Еще 10% долей — у АНО «Центр исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона». Ранее в правительстве Воронежской области рассказывали, что мощность первой очереди предприятия должна составить 600 т в сутки, в течение года с момента ввода первой очереди в эксплуатацию производственная мощность должна была быть увеличена вдвое. Также проект комплекса включал элеваторный комплекс на 200 тыс. т, склады хранения, рыбоводческое хозяйство производственной мощностью 120 т пресноводной креветки в год, семеноводческое хозяйство по выращиванию элитного семенного материала. Завершение проекта было намечено на 2025 год.

Екатерина Мелостная

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