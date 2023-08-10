До 40 падающих звезд в час смогут увидеть нижегородцы ночью 13 и 14 августа

Метеорный поток Персеиды в этом году достигнет пика 13 августа. Жители Нижегородской области смогут увидеть до 40 падающих звезд в час, сообщили в пресс-службе Мининского университета (НГПУ).
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Максимум активности потока, когда сгорают около 100 метеоров в час, нижегородцам застать не удастся: пик придется на 12-13 часов дня.
Идеальное время для наблюдения — ночи с 12-го на 13-е и с 13-го на 14-е августа, рассказал старший преподаватель физико-технологического факультета НГПУ Алексей Киселев.