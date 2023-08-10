ЗЗМК предложил налоговой заключить мировое соглашение по иску о банкротстве

В управлении ФНС по Челябинской области прокомментировали исковое заявление о признании банкротом ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» (ЗЗМК) из-за долга в 132,5 млн руб. Предприятие направляло в налоговый орган предложение урегулировать задолженность мирным путем, сообщили в УФНС в ответ на запрос «Ъ-Южный Урал».

Заявление о признании ЗЗМК банкротом 4 августа в Арбитражный суд Челябинской области подала межрайонная инспекция ФНС №21 по региону. На сегодня, 10 августа, иск не принят к производству.

«При рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области заявления налогового органа будет рассмотрен вопрос о заключении мирового соглашения и прекращении производства по делу о банкротстве. Управлением ФНС в адрес ООО “ЗЗМК” направлены разъяснения о порядке и сроках заключения мирового соглашения с налоговым органом»,— сообщают в областном УФНС.

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