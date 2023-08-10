В Ростове предложение на рынке вторичного жилья в июле сократилось на 5%

В июле текущего года предложение на рынке вторичной недвижимости в Ростове-на-Дону сократилось на 5%, несмотря на то, что спрос на такие квартиры увеличился на 11%. Такую статистику опубликовала платформа «Авито Недвижимость». Аналитики компании проанализировали ситуацию на рынке вторичного жилья в июле в 33 городах страны.

По итогам исследования, снижение предложения вторички наблюдается и в других крупных южных городах. В Краснодаре предложение сократилось на 1% при росте спроса на 11%. В Сочи снижение составило 2%, при этом в городе-курорте наблюдается незначительный рост спроса на 0,4%.

Рост предложения на рынке вторичного жилья на 2% наблюдается в Ставрополе. Спрос здесь вырос на 10%.

В компании отмечают, что в среднем по России спрос на квартиры за месяц вырос на 12%, а объем предложения сократился на 2%. Средняя стоимость жилья существенно не изменилась. Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин отмечает, что предложение на рынке сократилось под давлением устойчивого спроса.

«За год рост объема предложения составил 4%, что тоже значительно ниже динамики спроса — по сравнению с июлем 2022 года интерес к объектам вырос на 27%. В такой ситуации годовой рост цен на 11% за квартиру и на 8% за квадратный метр выглядит оправданным и логичным»,— цитирует пресс-служба слова Сергея Хахулина.

Анастасия Назарова