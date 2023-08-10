Нижегородскому бизнесу предлагают до 10,4 млн рублей на проекты в сфере туризма

Министерство туризма Нижегородской области начало прием заявок на участие в конкурсе по распределению грантов и субсидий на реализацию новых проектов в сфере туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным министерства, бюджетные средства смогут получить предприятия, которые будут открывать круглогодичные плавательные бассейны, разрабатывать новые туристические маршруты и электронные путеводители, заниматься проектами по созданию доступной туристской среды для инвалидов. Также гранты можно направить на покупку туристского оборудования. Размер гранта составит от 3,1 млн до 5,7 млн руб. в зависимости от направленности проекта. Доля внебюджетного финансирования должна составлять не менее 50% от размера расходов на проект.

Субсидии будут предоставлены предпринимателям, которые намерены заняться обустройством нижегородских пляжей, покупать для них оборудование и инвентарь, обустраивать на пляжах детские и спортивные зоны отдыха и пункты общепита. Размер субсидии составит от 7,8 млн до 10,4 млн руб. Доля внебюджетного финансирования должна составлять не менее 30% от размера расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных проектом.

Андрей Репин