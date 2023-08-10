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КГИОП показал раскопанные у гостиницы «Охтинская» булыжные дороги

Две мощенные булыжником дороги, предположительно, XIX и XX веков постройки были обнаружены археологами в ходе раскопок шведского города Ниен у гостиницы «Охтинская» в Санкт-Петербурге. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Фото: Пресс-служба КГИОП

Фото: Пресс-служба КГИОП

«Сейчас вскрываются верхние, наиболее поздние напластования. Выявлены и расчищены две дороги, мощеные булыжником, одна из которых – улица Гурдина - была замощена предположительно в первой половине XIX века, другая (Георгиевская) – уже в XX. Между этими дорогами существовал проезд, проезжая часть которого была отсыпана слоем щепы»,— приводит слова руководителя археологической экспедиции Андрея Городилова пресс-служба ведомства.

Также найдены каменные фундаменты конюшни XIX века, где остались подковы, элементы конской упряжи и детали гужевого транспорта.

Археологические работы на перед гостиницей «Охтинская» проводятся Институтом истории материальной культуры РАН за счет городского бюджета.

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