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Коммерсантъ FM
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Готовый бизнес привлекает спрос

Какие предложения наиболее интересны предпринимателям

В России вырос спрос на готовый бизнес. Во втором квартале интерес со стороны инвесторов увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это данные площадки «Авито». Самой популярной стала покупка пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Это довольно несложный бизнес, однако стоит внимательно изучать предложение, чтобы площадка не была убыточной, предупреждает эксперт по маркетплейсам, владелец пунктов выдачи заказов нескольких компаний Артем Бобцов:

«ПВЗ привлекают тем, что это простой и понятный бизнес, которым можно управлять даже удаленно, чего многие сейчас ищут. Что касается покупки стоящего пункта выдачи, конечно, прибыльные и хорошие точки продаются редко и стоят, как правило, в районе двух годовых прибылей. Поэтому если мы видим предложение о продаже ПВЗ за 300-500 тыс. руб., то, скорее всего, он убыточный. А там, где цена начинается от 1 млн руб., пункт выдачи прибыльный, и такую покупку уже можно рассмотреть.

Выгодно ли открывать парикмахерские и студии маникюра

Если прибыльный ПВЗ, что называется, качает хороший объем, то в принципе окупиться вложения могут и за год. Если точка убыточная, то надо смотреть на динамику, объем выдач падает или подрастает. Нужно построить какую-то финмодель, чтобы спрогнозировать, когда ПВЗ начнет приносить доход.

Какие причины влияют на убыточность пункта выдачи? Здесь, скорее всего, сочетание факторов. Первый — неудачное расположение, где клиенту неудобно забирать заказы, или маленькая населенность. Второй момент — то, что рядом могут быть другие пункты выдачи, которые уже работают достаточно давно, имеют клиентскую базу».

На втором месте по популярности — вложения в заведения общепита. Это кафе, рестораны и фастфуд. Спрос на готовый бизнес в этой сфере вырос на треть по сравнению с 2022 годом. С прошлого года для отрасли сделали ряд послаблений, например, отметили НДС. Правда, здесь лучше рассматривать вариант франшизы, советует основатель агентства «Ресконсалт» и сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов:

«Инвестора беспокоит в первую очередь то, что создавать что-то с нуля очень проблематично — мало хороших управленцев, вакуум кадров, хорошие концепции уже в работе. Отсюда идет поиск готового бизнеса, чтобы купить его, и уже с ним пойти дальше. Но хороший готовый бизнес в принципе не продается. Если бизнес работает, если он прибыльный, то человек его развивает сам.

Что нужно для успешного ведения бизнеса

Как правило, продаются неудавшиеся затеи, где бухгалтер нарисовал красивую картинку, и это минус. Но есть и плюс: сейчас появились очень хорошие, мощные, развитые франшизы, и это похоже на покупку готового бизнеса. Когда приобретается правильная франшиза, конечно, после предварительного изучения, проверки цифр, то это готовый проект — уже есть бизнес-план и понимание, с какой скоростью начнет поступать заработок.

Что касается сферы общепита, то по окупаемости всегда есть развилка. Первая — это правильная и честная франшиза или нарисованная? И вторая — это белый бизнес или серый? Белый окупается дольше, до четырех лет, если все удачно. С одной стороны это небыстро, с другой, стабильно».

В первую пятерку популярных сфер для покупки готового бизнеса вошли также интернет-магазины, компании сферы услуг и красоты.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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