Владельцы нескольких торговых центров в Петербурге купили крупный ТЦ в Саратове

ООО «Аптекарский», владеющее несколькими торговыми комплексами в Санкт-Петербурге, и инвесткомпания Central Properties приобрели «Триумф Молл» — один из крупнейших в Саратове торговых центров. Сделку закрыл Сбербанк, сообщили «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с объектом.

Информацию о сделке подтвердили представитель ООО «Аптекарский» Дмитрий Быков и президент Central Properties Денис Степанов. По словам новых собственников, ТРЦ переведут в закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением УК «Парус управлением активами». По данным издания, за торговый центр площадью 58 тыс. кв. м новые владельцы заплатили 3,8 млрд рублей.

«Триумф молл» построили в 2010 году, это один из крупнейших торговых центров в Саратове. Его собственником является Инвестиционно-ипотечная компания, конечные бенефициары которой не раскрываются.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте