Саратовская макаронная фабрика заключила контракт на поставки в Иран

ООО «Саратовская макаронная фабрика» заключила экспортный контракт на поставку изделий в Иран. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Организация состоит в реестре малого и среднего предпринимательства с 10 июля 2021 года, являясь при этом крупнейшим производителем макаронных изделий в Поволжье. На данный момент продукция компании представлена в Беларуси, Казахстане, Грузии, Израиле.

Чиновники отмечают, что найти зарубежных контрагентов фабрике помог региональный Центр поддержки экспорта.

ООО «Саратовская макаронная фабрика» зарегистрировано в Энгельсе с 2008 года. Уставный капитал организации — 20 тыс. руб. На предприятии трудится 233 человека. По данным Kartoteka. ru за прошлый год чистая прибыль организации составила 119,8 млн руб.

Никита Маркелов

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