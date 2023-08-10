Из Сочи в Таиланд запустят прямые авиарейсы

Авиакомпания Azur запустит прямые авиаперелеты из Сочи в Таиланд с 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Самолеты перевозчика будут летать из Сочи на Пхукет раз в 10 дней до середины ноября. Время в пути составит 9 часов. Полеты будут выполнять авиалайнеры Boeing 767 вместимостью 336 кресел.

«Сегодня мы развиваем аэропорт Сочи как Южный авиационный хаб. Аэропорт успешно обеспечивает трансферные перевозки пассажиров из регионов страны и городов юга России по международным направлениям в 13 государств, включая Грузию, Израиль, Турцию, Армению, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан и др.»,— говорится в сообщении.

Перелеты откроют в преддверии курортного сезона в Таиланде. Пхукет является одной из южных провинций Королевства и самым большим островом страны.

Анастасия Донскова

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