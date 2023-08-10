«Камера фиксирует смертельную опасность и подозрительные активности»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о гаджете с искусственным интеллектом, который помогает следить за происходящим на поверхности воды и на глубине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Coral Smart Pool Фото: Coral Smart Pool

Домашние бассейны — это не только развлечение, но и место повышенной опасности. Статистика показывает, что 88% утоплений происходят в активной обстановке, когда за весельем просто не замечают беды. И если в публичных местах есть дежурные спасатели, то в домашней обстановке такой человек может отвлечься, неверно оценить ситуацию, да и ну кому хочется заниматься дежурством, если все остальные развлекаются.

В этих случаях можно повысить безопасность на воде благодаря технологиям. Компания Coral Smart Pool предлагает воспользоваться ее продуктом — первой в мире, по заявлениям создателя, подводной камерой видеонаблюдения с искусственным интеллектом Mylo.

Привычные видеокамеры для бассейнов устанавливаются на стенах и столбах, по направлению к водоему. Разработка Coral Smart Pool монтируется на краю бассейна и погружается в него таким образом, что первый модуль наблюдает за поверхностью воды, а второй погружен под нее и просматривает объем. С их помощью и под управлением искусственного управления Mylo определяет, есть ли кто-то в воде, сколько это человек, и грозит ли кому-то опасность. Причем прибор распознает как борьбу с утоплением, так и тихое утопление.

Кроме смертельной опасности, новинка фиксирует и прочие подозрительные активности. Как только алгоритмы их замечают, Mylo отправляет сигнал тревоги. Он приходит уведомлением на смартфон пользователя или, например, членов семьи. Но может так случится, что телефоны будут далеко или всех, у кого установлено приложение, нет рядом. На это случай разработчики Coral Smart Pool добавили в комплекте отдельный маячок. Его можно разместить в любом месте в доме. И в момент тревоги маячок запустит сирену.

Устройство отчасти работает и в режиме сигнализации. В темное время суток встроенные в Mylo датчики давления легко обнаруживают необычные движения в воде. И если такие появляются, аппарат отправит предупреждение, а встроенная сигнализация даст громкий короткий сигнал, чтобы отпугнуть тех, кто без разрешения пользуется вашим бассейном. Стоимость первой в мире подводной камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом составляет $1,49 тыс.

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