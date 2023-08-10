Скончался экс-глава тамбовского управления Роспотребнадзора Владимир Агафонов

На 67-м году жизни скончался бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Владимир Агафонов. Его не стало 9 августа. Об этом сообщил надзорный орган, не называя причину смерти санитарного врача.

Владимир Агафонов родился 24 декабря 1956 года в городе Беелитц в Германии в семье военного. В 1980 году окончил Рязанский мединститут им. академика Павлова (сегодня — госуниверситет) и начал работать санврачаом отдела коммунальной гигиены, а затем — заведующим отделом коммунальной гигиены в Тамбовской ОблСЭС. С сентября 1987 года по февраль 2005-го трудился заведующим санитарно-гигиеническим отделением тамбовского центра Госсанэпиднадзора.

В 2005-м он возглавил региональное управление Роспотребнадзора — в конце 2021 года на этом посту его сменила Татьяна Малова. В феврале 2022 года господин Агафонов перешел на должность заведующего отделом гигиенического обучения и консультационных услуг — «Центра гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области».

Прощание с господином Агафоновым пройдет утром 11 августа в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Там же состоятся отпевание и гражданская панихида. Похоронят врача на Полынковском кладбище.

Алина Морозова

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