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Коммунальные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности из-за ливня

В Ростове-на-Дону для ликвидации последствий сильного ливня, накрывшего город 10 августа, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Подрядные организации занимаются расчисткой ливневок, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

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Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

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Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

От ростовчан поступило 11 обращений о происшествиях из-за непогоды. Из них пять — об упавших деревьях, и шесть — о подтоплениях.

«Больше всего происшествий зарегистрировано в Первомайском районе Ростова. Упало четыре дерева: на ул. Туполева, пер. Беломорском, ул. 50 лет Ростсельмашу и на ул. Щербакова. На ул. Шолохова затопило ливневую канализацию, а на ул. Фабричной пострадал частный дом»,— сообщает пресс-служба администрации.

Власти города призывают ростовчан соблюдать осторожность при выходе на улицы, не оставлять автомобили рядом с деревьями или хрупкими конструкциями.

Анастасия Назарова

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