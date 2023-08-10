В Адыгее адвоката подозревают в неправомерном доступе к закрытым данным

Управление ФСБ России по Республике Адыгея выявило факт незаконного получения личных данных, которые не подлежат разглашению, сообщает пресс-служба управления. Следственные органы СКР возбудили дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной заинтересованности, фигурантом дела стал 68-летний адвокат.

По информации следствия, в феврале 2023 года житель города Майкопа попросил адвоката получить сведения о собственнике автомобиля, предложив за это денежное вознаграждение. Адвокат согласился и обратился к своему знакомому сотруднику полиции, чтобы получить содержащиеся в базе данных МВД РФ сведения, составляющие охраняемую законом тайну. В свою очередь, полицейский, используя свое служебное положение, осуществил вход в ведомственную базу данных, установил необходимые сведения и предоставил их адвокату, который за денежное вознаграждение сообщил их своему клиенту.

Максимальное наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ) – лишение свободы на срок четыре года.

Анна Перова, Краснодар