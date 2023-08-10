В Казани за день произошли две смертельные аварии

За вчерашний день в Казани произошли сразу два смертельных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Одна авария произошла на Оренбургском тракте. 22-летний водитель легковой машины наехал на 29-летнего дорожного рабочего, который находился на проезжей части и выполнял свою деятельность. В итоге его госпитализировали, и он скончался в больнице.

Вторая трагедия случилась на улице Вишневского напротив дома 21. 48-летний водитель иномарки совершил наезд на 63-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Последний также скончался в больнице.

Всего за прошедшие сутки в Казани произошли 104 дорожные аварии. В результате пострадали семь человек.

"Ъ-Казань"