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В Казани за день произошли две смертельные аварии

За вчерашний день в Казани произошли сразу два смертельных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Одна авария произошла на Оренбургском тракте. 22-летний водитель легковой машины наехал на 29-летнего дорожного рабочего, который находился на проезжей части и выполнял свою деятельность. В итоге его госпитализировали, и он скончался в больнице.

Вторая трагедия случилась на улице Вишневского напротив дома 21. 48-летний водитель иномарки совершил наезд на 63-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Последний также скончался в больнице.

Всего за прошедшие сутки в Казани произошли 104 дорожные аварии. В результате пострадали семь человек.

"Ъ-Казань"

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