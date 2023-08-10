Балаковская АЭС победила в конкурсе Росатома в номинации «Лучшая экологически образцовая организация атомной отрасли за 10 лет».

Балаковская АЭС (находится в г. Балаково Саратовской области) победила в специальной номинации Х конкурса Госкорпорации «Росатом» «Экологически образцовая организация атомной отрасли» по результатам работы в 2022 году.

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За период с 2013–2022 гг. Балаковская АЭС чаще других экологически значимых предприятий России занимала призовые места в этом конкурсе Росатома, за что и получила награду в специальной номинации – «Лучшая экологически образцовая организация атомной отрасли за 10 лет». Эксперты оценили показатели деятельности станции в сфере экологической безопасности в 2022 году, ее вклад в охрану окружающей среды и сохранение природных биоресурсов реки Волги, а также информационную открытость предприятия.

Соблюдение экологических требований – важное условие деятельности всех предприятий Росатома. Ежегодно в зоне наблюдения Балаковской АЭС отбираются и анализируются более 600 проб объектов окружающей среды. За все 38 лет работы станции эти показатели не превышают допустимых норм.

Постоянный контроль водных объектов атомной станции, в том числе водоема-охладителя, ведут биологи Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В частности, на сегодняшний день данные мониторинга подтверждают соблюдение допустимых санитарных норм. «Водоем-охладитель Балаковской АЭС достаточно большой, не заросший, вода в нем солоноватая, поэтому появление амебы Неглерия Фоулера здесь маловероятно», – заявил доцент кафедры микробиологии и физиологии растений биологического факультета СГУ Максим Воронин.

«В рамках природоохранной деятельности Балаковская АЭС разработала 10-летнюю программу зарыбления акватории Волги, – отметил начальник отдела охрану окружающей среды Балаковской АЭС, кандидат технических наук Станислав Рязанов. – Только в прошлом году мы выпустили в Саратовское водохранилище в общей сложности более 390 тысяч штук мальков белого амура, толстолобика, сазана и стерляди».

Производственный экологический контроль, включая охрану атмосферного воздуха и очистку сточных вод, является одним из ключевых способов обеспечения экологической безопасности региона. Ежегодно на реализацию природоохранных мероприятия и обеспечение радиационной безопасности Балаковская АЭС вкладывает более 200 млн рублей. На предприятии организован раздельный сбор мусора, введен в промышленную эксплуатацию узел по сортировке промышленных отходов. Он включает в себя две автоматизированные линии: по переработке твердых отходов и их измельчению. Всего за час установка позволяет перерабатывать до 11 тонн отработавшего материала, а универсальный промышленный шредер способен измельчить до 5 тонн габаритных отходов в час.

В 2022 году Балаковская АЭС в 15-й раз стала победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности России».

Справка:

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.