Определен застройщик участка в микрорайоне Запруд

Победителем торгов на право аренды участка по ул. Колыбалова в Мотовилихинском районе Перми признано ООО «Специализированный застройщик “Строительная компания Альфа”». Об этом сообщается на сайте мэрии.

С компанией будет заключен договор аренды по начальной цене лота — 2,1 млн руб. По условиям торгов победителю необходимо будет единовременно внести арендную плату за три года. Срок аренды земельного участка составляет 4 года 10 месяцев.

Территория под жилую застройку расположена в микрорайоне Запруд и занимает площадь 1710 кв. м. Участок находится в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2. Здесь допустимо строительство многоквартирных домов до трех этажей.

«Участок подготовлен к строительству на нем многоквартирного жилого дома. Рассчитываем, что инвестор приступит к реализации проекта в ближайшее время»,— заявила начальник департамента земельных отношений администрации Перми Лариса Пьянкова.